В Чехии уволили директора военного НИИ, тестировавшего "Новичок"

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова уволила Богуслава Шафаржа, с поста директора военного научно-исследовательского института, где тестировали вещество А-230, относящееся к классу "Новичок". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Чехии.

Министр обороны поблагодарила Шафаржа за многолетнюю работу, однако причину увольнения с поста руководителя, не назвала. Шафарж останется сотрудником института.

В начале мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в Чехии производилось вещество А-230, относящееся к классу "Новичок". Чешское правительство и спецслужбы позднее сообщили, что отравляющее вещество не производилось и не хранилось в Чехии. Яд A-230 был синтезирован в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, после которых немедленно уничтожался. Вероятность утечки отравляющего вещества "равна нулю", заявили в Министерстве обороны Чехии.

4 марта в Великобритании было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из "наиболее вероятных источников происхождения" "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.