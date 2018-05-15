В Иркутске полиция задержала активиста штаба Навального

Сотрудники полиции во вторник задержали активиста иркутского штаба Навального Захара Сарапулова. Об этом проекту "Сибирь.Реалии" сообщил координатор штаба Сергей Беспалов. По его словам, активист успел сообщить, что ему вменяют статью "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Речь идет об организации несанкционированного шествия "Он нам не царь", которое состоялось 5 мая в центре Иркутска после согласованного с иркутскими властями митинга "За право быть гражданином".

​Беспалов сообщил, что на него тоже заведено дело по аналогичной статье. Он ждет, что в ближайшее время задержат и его. Накануне, на Youtube-канале "Штаб Навального в Иркутске" Беспалов разместил видеоролик, в котором рассказал, что полиция пытается собрать свидетелей шествия 5 мая для возбуждения дела.

В ноябре 2017 года Захара Сарапулова и Сергея Беспалова уже обвиняли в организации несанкционированного публичного мероприятия – встречи Алексея Навального с жителями Иркутска. Тогда их арестовали на шесть и семь суток соответственно.