5 мая. Фильмы о столкновениях и протестах в Москве и Петербурге

За два дня до инаугурации Владимира Путина в российских городах прошли акции протеста, организованные Алексеем Навальным.

В Москве на демонстрантов нападали казаки, их избивала полиция. Навальный был задержан. Фильм Максима Пахомова, Зоси Родкевич, Андрея Киселева, Веры Зелигович, Елены Хоревой, Михаила Хурсевича, Георгия Ермоленко.

В Петербурге митинг не согласовали, а на Дворцовой площади объявили репетицию парада и открытие сезона мотоклуба "Ночные волки". Сторонники Алексея Навального, активисты "Весны" и "Открытой России" прошли по Невскому проспекту. Фильм Евгении Марченко, Родиона Атаулина и Марьям Махиевой.