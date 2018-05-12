В Тюмени оштрафован волонтёр штаба Навального

В Тюмени центральный районный суд признал виновным координатора штаба Навального в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Александр Куниловский оштрафован на 280 тысяч рублей за проведение 5 мая несанкционированного шествия и митинга "Он нам не царь".



На заседании суда Куниловский настаивал, что не был организатором протеста, а лишь участником. Уведомление в администрацию города также подавал не он. Его защита заявила, что в российском праве нет термина "несогласованный митинг", а порядок проведения публичных мероприятий является уведомительным.



Несмотря на эти доводы, суд назначил Александру Куниловскому почти максимальную сумму штрафа, поскольку подсудимый ранее уже привлекался по той же статье. В августе 2017 он получил семь суток ареста, а в октябре заплатил штраф в 20 тысяч рублей. Нынешнее решенией сторонник оппозиции намерен обжаловать в областном суде, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные "Болотному делу".



В Тюмени организаторы пыталась согласовать акцию с городскими властями, однако в мэрии им заявили, что все площадки заняты. В качестве альтернативы было предложено место на окраине города. Сторонники Навального отклонили предложение чиновников, и 5 мая несколько сот человек устроили шествие на центральной улице Тюмени и митинг на главной площади города. В день проведения акции полиция никого не задерживала.