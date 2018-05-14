"Он все же журналист". У Хайо Зеппельта еще есть шанс поехать в Россию

Германский футбольный союз, политики Германии и международные журналистские организации призывают власти России пересмотреть отказ журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту в российской визе для поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Глава Германского футбольного союза Райнхард Гриндел призвал Международную федерациою футбольных ассоциаций (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино использовать свое влияние, чтобы добиться от России выдачи визы Зеппельту. В четверг стало известно, что этот вопрос решается на переговорах МИД Германии и России. За Зеппельта вступились даже его ярые противники.

"В настоящее время выясняются обстоятельства ситуации вокруг Зеппельта. В случае необходимости мы будем добиваться разговора с российской стороной", – цитирует издание "Советский спорт" представителя МИД Германии.

В интервью Радио Свобода Зеппельт подтвердил, что ему отказано в праве посетить Россию:

– Насколько я знаю, разрешение на посещение России было уже отправлено в Германию, но, в день, когда я должен был получить визу по почте, мне позвонили и сказали, что моя виза аннулирована. Когда я стал выяснять, что произошло, мне сообщили, что я нахожусь в списке лиц "нежелательных для приезда в Россию", поэтому я больше не могу посещать эту страну.​

–​ Какой была цель вашей поездки в Россию? Вы хотели работать там как журналист?

– Телеканал ARD направляет в Россию свою команду для освещения чемпионата мира. Я должен был работать как репортер – рассказывать о событиях кубка мира и, как вы понимаете, собирать материал и о других, связанных со спортом вещах. В том числе и о допинге. На антидопинговых расследованиях, я, как вы знаете, специализируюсь. И их результаты говорят не в пользу России. Российские официальные лица мне ясно дали понять, что им не нравится то, что я делаю. Хотя никаких официальных объяснений тому, почему меня не пускают, дано не было. Вот так обстоит дело.

​–​ Вы не хотели воспользоваться паспортом болельщика, который позволяет не получать визу для поездки в Россию?

– Нет, это невозможно. Чтобы работать журналистом нужно получить аккредитацию и потом подать документы на визу. Я не болельщик, я репортер, я обязан был идти официальным путем. И подавать на визу. Я представитель СМИ, я получил аккредитацию ФИФА, то есть ФИФА разрешила мне освещать чемпионат мира, а Россия отказала в этом.

–​ Вы проводите какое-то расследование о применении допинга в российском футболе? Планируете ли вы снять фильм об этом?

– Я никогда не комментирую ничего, связанное с применением допинга, до того, как у меня есть конкретные проверенные результаты. Это касается не только России, но и любой другой страны – США, Германии и так далее. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что расследование ведется. Но до завершения работы мы не даем никаких комментариев.

–​ Получили ли аккредитацию другие репортеры ARD?

– Да, я единственный, кому было отказано.

ФИФА выступила с официальным заявлением о том, что ожидает от оргкомитета чемпионата мира дополнительной информации об отказе в визе Зеппельту, подчеркнув при этом, что "принципиально" выступает за свободу прессы и свободный допуск журналистов на организуемые ФИФА турниры.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение отказом в выдаче российской визы немецкому журналисту. Организация считает, что речь может идти о "политическом решении", связанном с публикациями Зеппельта о допинге в российском спорте.

Раскритиковал решение отказать Зеппельту во въездной визе и российский журналист Дмитрий Губерниев. "Хайо Зеппельту, немецкому журналисту из ARD, наши власти не дали визу! Зеппельт не приедет на футбольный чемпионат мира! Внимание, вопрос: это правильно? Мое мнение: Зеппельт, конечно, тот еще хмырь, но он все же журналист!" – написал Губерниев на своей странице в "Инстаграме".

​Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин тоже считает действия российских властей неправильными. "Ну приехал бы он, ничего не случилось бы, а если бы возник скандал – ну и так возник скандал, какая разница", – сказал Уткин в эфире "Эха Москвы". Пустить Зеппельта на чемпионат мира призвал председатель союза журналистов России Владимир Соловьев. По мнению Соловьева, Зеппельт пережил "тяжелую психологическую травму" от того, что российские хоккеисты сыграли на Олимпиаде в Южной Корее и "разгромили" в финале сборную Германию (россияне выступали под нейтральным флагом и победили команду ФРГ в овертайме со счетом 4-3, прим. РС).

Как сообщает радиостанция "Бизнес ФМ", Лидер Партии свободных демократов Германии (FDP) Кристиан Линднер потребовал, чтобы министр иностранных дел страны Хайко Маас использовал ситуацию с Зеппельтом как возможность "объяснить российскому правительству, как в Германии понимают выражение «свобода прессы»". Председатель Партии зеленых Анналена Баербок призвала к политическому бойкоту чемпионата мира в России.

О том, что журналисту отказали в российской визе, сообщила в пятницу пресс-служба телекомпании ARD. В ARD считают отказ в визе Зеппельту "уникальным событием в истории спортивной журналистики" и беспрецедентным вмешательством в свободу прессы с точки зрения освещения такого крупного события, как чемпионат мира по футболу. Свободный доступ представителей СМИ на спортивные мероприятия обычно является само собой разумеющимся и считается одним из условий при выборе страны-хозяйки того или иного события, подчеркнули в пресс-службе.

В четверг официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что между внешнеполитическими ведомствами России и ФРГ ведутся переговоры о допуске Зеппельта к освещению Чемпионата мира по футболу в России.

Официальных комментариев российской стороны пока нет.

Приблизительно год назад в СМИ появилась информация о том, что 23 российских футболиста, входивших в заявку национальной сборной страны на чемпионате мира-2014 в Бразилии, попали в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно этим сообщениям, комиссия WADA потребовала данные о тестах Александра Кокорина, Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Игоря Денисова. Также есть сведения, что в докладе Макларена фигурировал экс-капитан сборной России Роман Широков, уже завершивший карьеру. Помимо вышеназванных футболистов в сборную России на ЧМ в Бразилии входили вратари Юрий Лодыгин и Сергей Рыжиков, защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (оба уже не выступают за сборную по личным соображениям), Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Алексей Семенов, полузащитники Алан Дзагоев, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов, нападающие Алексей Ионов, Максим Канунников, Александр Кержаков.