В Петербурге ректор вуза отсудил у журналистов 10 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге обязал журналистов газеты "Деловой Петербург" и сотрудников антикоррупционной организации "Трансперенси интернешнл Россия" выплатить 10 миллионов рублей ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Глава вуза подал иск о защите чести и достоинства, после публикации статьи о его возможной причастности к коррупции. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В ноябре 2016 года издание "Деловой Петербург" опубликовало статью "Схемы горного короля". В ней говорилось о том, как территории и здания стоимостью около 7 миллиардов рублей переходили от Санкт-Петербургского горного университета в собственность людей, близких ректору Владимиру Литвиненко. Позднее организация "Трансперенси Интернешнл Россия" сообщила, что на землях, выделенных для университета, якобы построили элитное жилье.

Судья признал, что часть сведений в статье о Литвиненко не соответствует действительности. "Трансперенси" выплатит пять миллионов рублей, с "Делового Петербурга" взыскали четыре миллиона и ещё один миллион с авторов материала об имуществе ректора. Изначально Литвиненко оценил причиненный ему ущерб в 50 миллионов рублей.

Литвиненко был сопредседателем избирательного штаба президента Владимира Путина России в Петербурге. В университете, который возглавляет Литвиненко, Путин в 1997-м году защищал свою кандидатскую диссертацию. Дочь Литвиненко Ольга в интервью Радио Свобода заявила, что Путин писал свою диссертацию не сам. Она также обвиняет своего отца в связях с криминалом.

Владимир Литвиненко занимает 122-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он владеет около 850 миллионов долларов. В 2017 году Литвиненко заработал более 195 миллионов рублей. Это самый высокий доход среди ректоров российских вузов.