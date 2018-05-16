Прокуратура Кемерова не нашла у Тулеева домов и озера с фонтаном 

Прокуратура Кемеровской области рассмотрела обращение бывшего губернатора Амана Тулеева о проверке его имущества и доходов. Как сообщили в Совете народных депутатов, надзорное ведомство не обнаружило в собственности экс-главы региона объектов недвижимости, земельных участков и озера, о которых говорилось в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

В официальном ответе, подписанном прокурором Кемеровской области Павлом Бухтояровым, говорится, что материалы проверки передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

12 апреля Тулеев обратился в прокуратуру Кемеровской области по вопросу защиты чести и достоинства. Несколькими днями ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование. В нем утверждается, что глава Кузбасса владеет имением площадью в 15 гектаров земли с личным озером и фонтаном, 12 коттеджами и несколькими десятками хозяйственных построек.

По словам Тулеева, массовое тиражирование данной информации стало одной из причин ухода его с поста губернатора. Он также сравнил себя с Иисусом Христом, которого сначала народ чествовал, а потом распял.

Утверждалось, что резиденция в селении Мазурово находится не в собственности, а в пожизненном безвозмездном пользовании Тулеева и его супруги. Еще в 2011 году Совет народных депутатов принял соответствующий закон. Официально на экс-главу Кузбасса оформлена только квартира площадью 93 квадратных метра.

В Следственном комитете заявили, что материалы из прокуратуры еще не поступали. Поэтому говорить о возбуждении уголовного дела преждевременно.