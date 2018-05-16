Турция рекомендовала израильскому консулу временно покинуть страну

Министерство иностранных дел Турции рекомендовало генеральному консулу Израиля в Стамбуле на время покинуть страну. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком МИД.

Дипломатический конфликт между Турцией и Израилем начался 14 мая, после столкновений израильских военных и протестующих на границе с сектором Газа. Поводом послужило открытие посольства США в Иерусалиме. Тогда погибли более 60 палестинцев. 15 мая Турция рекомендовала временно покинуть страну израильскому послу. В ответ Израиль выслал турецкого генерального консула.

30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.

Перед открытием посольства США в Иерусалиме протесты возобновились с новой силой. Протестанты жгли покрышки и кидали камни в израильских солдат. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ и общин. Его главный союзник США поддержал эту позицию, заявив, что ХАМАС, исламистская группа, которая управляет сектором Газа, спровоцировала насилие. Совет безопасности ООН осудил действия израильтян на границе с Газой.