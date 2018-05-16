В Ингушетии покушались на прокурора по делу о пытках в полиции

В Ингушетии совершено покушение на прокурора, выступающего обвинителем по делу бывших сотрудников Центра "Э", обвиняемых в убийствах и пытках задержанных. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Согласно информации Следственного комитета России, неизвестный попытался подорвать сотрудника прокуратуры гранатой. В результате взрыва пострадал его охранник.

Семерых бывших сотрудников полиции республики Ингушетия обвиняют в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, одним из эпизодов преступной деятельности обвиняемых стали пытки супругов Марем и Магомеда Долиевых. Применяя электрический ток, полицейские якобы заставляли их сознаться в преступлении. В результате пыток Долиев скончался.