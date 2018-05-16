Трамп признал платеж, который, вероятно, пошел порнозвезде

Президент США Дональд Трамп впервые признал в отчете по вопросам этики, опубликованном в среду, что заплатил более 100 тысяч долларов своему бывшему личному адвокату Майклу Коэну. Как отмечает агентство Рейтер, это проливает новый свет на скандал, который касается Трампа и порноактрисы Сторми Дэниелс. Ранее Коэн признал, что заплатил Дэниелс, чье настоящее имя - Стефани Клиффорд, за её молчание о предполагаемом свидании и внебрачной связи в 2006 году между ней и Трампом.

В так называемом "этическом раскрытии", подписанном Трампом и обнародованным Управлением государственной этики США, не описывается цель или получатель первоначального платежа в 2016 году, сделанного "третьей стороне" Коэном, который был возмещен Трампом. В начале мая Трамп сообщил о намерении взыскать компенсацию за моральный ущерб с бывшей порноактрисы, которая утверждает, что десять лет назад у Трампа была внебрачная связь с ней.

Трамп также сказал, что финансовый фонд его предвыборной кампании не был источником средств, которые его адвокат Майкл Коэн выплатил Клиффорд в обмен за отказ от публичных заявлений по поводу их якобы имевшей место связи. "Такие соглашения очень распространены среди знаменитостей или состоятельных людей", - написал Трамп. По его словам, Дэниелс нарушила соглашение о неразглашении и он будет добиваться через арбитраж возмещения нанесенного ему ущерба.



Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который недавно стал новым личным адвокатом президента, сказал, что Трамп возместил Коэну первоначальный платеж в размере 130 000 долларов, который был сделан незадолго до победы Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Требуемое по американскому закону этическое признание обнаруживает более ясную связь между Трампом и Коэном и подчеркивает несоответствия в описаниях, предоставленных ранее Трампом и помощниками в отношении платежей.



Майкл Коэн оказался в центре общественного внимания после того, как признался в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс всего за несколько дней до президентских выборов в 2016 году. Выплата предназначалась для того, чтобы Дэниелс не предавала огласке свою связь с Трампом, которая имела место вскоре после того, как супруга президента Мелания Трамп родила сына. В апреле агенты ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Коэна. Правоохранители действовали по распоряжению специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.