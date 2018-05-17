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В Москве задержали ведущую "Навальный LIVE" Елену Малаховскую

Елена Малаховская (в красном) на встрече Навального с Собчак

В Москве полиция задержала ведущую программы "Навальный LIVE" Елену Малаховскую. Она написала в Твиттере, что сотрудники правоохранительных органов дожидались у подъезда.

Малаховскую обвиняют в призывах к несанкционированной акции 5 мая, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он подчеркнул, что ведущую нельзя было задерживать, так как у нее малолетний ребенок.

5 мая, когда в десятках городов страны проходила организованная сторонниками Алексея Навального акция "Он нам не царь", Малаховская вела прямой эфир вместе с соратником оппозиционера Леонидом Волковым.

После предыдущей акции Навального "Забастовки избирателей" 28 января были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании политика Руслан Шаведдинов. Они тогда вели трансляцию акции, находясь при этом в другой стране. Шаведдинов был арестован на восемь суток, Ярмыш на пять суток.

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