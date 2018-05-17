В Красноярске неизвестные избили волонтера штаба Навального

В Красноярске четверо неизвестных в штатском избили волонтера штаба Навального Илью Даниленко, который вышел с плакатом в поддержку арестованных участников акции "Он нам не царь". Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на координатора местного штаба Яну Герасимову.

По ее словам, в руках у Даниленко был плакат с надписью "Вышел на митинг – сел на 10 суток" и фотографией арестованного волонтера. Активист стоял у здания городской администрации. Неизвестные сначала задали ему несколько вопросов, а затем дважды ударили по лицу. Герасимова полагает, что нападавшие могли быть сотрудниками Центра по противодействию экстремизму.

Ранее в четверг стало известно, что красноярские суды признали четверых сторонников Навального виновными в организации незаконного митинга 5 мая и назначили им от трех до 10 суток ареста.