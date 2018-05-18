Следствие утверждает, что дети не пострадали от выброса с "Ядрово"

Следственный комитет Московской области не связывает массовое отравление детей в Волоколамске с выбросом свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово".

В пресс-релизе, распространенном в пятницу, утверждается, что в крови и моче у госпитализированных детей не нашли "следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение". Судмедэксперты заявляют, что вред обратившимся в больницы детям причинен не был.

При этом следователи получили подтверждения того, что выброс свалочного газа с полигона действительно произошел.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Жители жалуются на проблемы со здоровьем. Ситуация обострилась после того, как в марте десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города требуют ввести режим чрезвычайной ситуации.