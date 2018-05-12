В Подмосковье обстрелян мусоровоз, ранен водитель

В московском областном управлении МВД подтвердили факт обстрела мусоровоза в Волоколамском районе Подмосковья. "На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный из лесополосы произвел выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы областного управления МВД.

Ведётся поиск стрелявшего, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что неизвестные обстреляли мусорную фуру, ехавшую на полигон "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья.

В субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово". Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на пригородной мусорной свалке. К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.

14 апреля старый участок полигона перестал принимать мусор. Доставка мусора продолжилась на новый участок, построенный, как официально утверждалось, "по современным технологиям", информирует "Интерфакс".

Проблема защиты окружающий среды в связи с несанкционированными мусорными свалками стала одной из основных проблем внутренней политики Кремля. Так, в первом президентском указе, опубликованном после инаугурации Владимира Путина, наряду с необходимостью решения экономических и социальных проблем, говорится о необходимости "ликвидировать все несанкционированные свалки в городах".