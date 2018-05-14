Владельцы "Ядрово" рассказали о поджоге мусорного полигона

В Подмосковье в ночь на 14 мая неизвестные пытались поджечь новый участок мусорной свалки "Ядрово". Об этом рассказали в руководстве полигона агентству "Интерфакс".

По словам представителей "Ядрово", злоумышленники разлили и подожгли бензин. Возгорание было ликвидировано. Владельцы мусорного полигона обсуждают вопрос закрытия свалки из-за участившихся противозаконных действий. "Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать," - заявили в руководстве "Ядрово".

Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли мусорную фуру, ехавшую на полигон "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья. Водитель мусоровоза получил ранение руки.

12 мая в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово". Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на пригородной мусорной свалке. К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.