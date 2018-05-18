В Москве прошла акция в поддержку главы РИА Новости Украина

У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Настоящее время".

На митинге присутствовали телеведущий Дмитрий Киселев, депутат Государственной думы Петр Толстой, генеральный директор "News Media" Арам Габрелянов и главный редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян. Участники акции утверждают, что власти Украины преследуют Вышинского за журналистскую деятельность.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая задержали Вышинского на одной из улиц Киева. В офисе агентства "РИА Новости Украина" прошли обыски. Вышинского обвиняют в государственной измене и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

По данным следствия, журналист, который имеет гражданство России и Украины, по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии полуострова, а затем в Киеве – в поддержку сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". За это он якобы ежемесячно получал 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в Службе безопасности Украины, поступали из России через Сербию.

Юридически "РИА Новости Украина" не являются филиалом российского агентства РИА Новости, входящего в государственное агентство "Россия сегодня", однако использует его материалы, дизайн и стиль. Маргарита Симоньян называет "РИА Новости Украина" информационным партнером российского агентства.