В Калининграде стороннику Навального назначили обязательные работы

Суд в Калининграде назначил 80 часов обязательных работ местному активисту Ярославу Тимофееву за участие в акции "Он нам не царь" 5 мая. Об этом сообщается в Твиттере местного штаба Алексея Навального.
Сторонники оппозиционера ранее сообщали о нескольких визитах полиции к калининградским активистам. Сотрудники центра по противодействию экстремизму в среду пришли в квартиры волонтеров Навального и задержали несколько человек, включая координатора штаба Игоря Петрова.
На всех активистов оформили протоколы об административном правонарушении. Рассмотрение большинства дел назначено на конец мая.
В конце апреля предыдущий координатор штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк, против которого возбудили дело об уклонении от службы в армии, покинул Россию. До этого он рассказывал о давлении со стороны сотрудников Центра "Э".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.