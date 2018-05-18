В Калининграде стороннику Навального назначили обязательные работы

Суд в Калининграде назначил 80 часов обязательных работ местному активисту Ярославу Тимофееву за участие в акции "Он нам не царь" 5 мая. Об этом сообщается в Твиттере местного штаба Алексея Навального.

Сторонники оппозиционера ранее сообщали о нескольких визитах полиции к калининградским активистам. Сотрудники центра по противодействию экстремизму в среду пришли в квартиры волонтеров Навального и задержали несколько человек, включая координатора штаба Игоря Петрова.

На всех активистов оформили протоколы об административном правонарушении. Рассмотрение большинства дел назначено на конец мая.

В конце апреля предыдущий координатор штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк, против которого возбудили дело об уклонении от службы в армии, покинул Россию. До этого он рассказывал о давлении со стороны сотрудников Центра "Э".