Приходько назначен заместителем руководителя аппарата правительства

Сергей Приходько назначен на должность первого заместителя руководителя аппарата российского правительства. Ранее, с 2013 года он работал главой аппарата правительства. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Его место займет Константин Чуйченко, с кандидатурой которого, предложенной Дмитрием Медведевым, согласился Владимир Путин. С 2008 года Чуйченко занимал должность начальник контрольного управления Президента России.

В феврале этого года оппозиционер Алексей Навальный в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил Приходько в причастности к коррупции. По данным ФБК, чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Зампред правительства и олигарх отдыхали у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из девушек, находившихся на яхте – Насти Рыбки. Навальный посчитал "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".