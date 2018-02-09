Приходько прокомментировал расследование Навального

Заместитель главы правительства России Сергей Приходько прокомментировал расследование Алексея Навального. Чиновник назвал оппозиционера "политическим неудачником", а опубликованную им информацию о причастности Приходько к коррупции – "попыткой устроить провокацию, сумбурно смешав все возможное и невозможное". "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", – заявил Приходько. Подавать на Навального в суд чиновник отказался, сообщает РБК.

Алексей Навальный обвиняет Приходько в коррупции. По данным оппозиционера, чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Зампред правительства и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек – Насти Рыбки. Навальный считает "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".

Кроме этого, как утверждает оппозиционер, Приходько за взятки приобрел в Москве и Подмосковье недвижимость на общую сумму почти в миллиард рублей. Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Именно эту тему олигарх и Приходько якобы обсуждали во время плавания на яхте.

Олег Дерипаска ранее уже прокомментировал расследование Навального. Он заявил, что опубликованные оппозиционером сведения "не имеют никакого отношения к действительности", являются "плодом воображения группы лиц" и "одним из проявлений заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации" миллиардера. Дерипаска намерен подать на Навального в суд.