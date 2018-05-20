В Черногории состоялась инаугурация президента Мило Джукановича

В Черногории в воскресенье прошла инаугурация президента Мило Джукановича, избранного на второй срок. Первый президентский мандат Джуканович получил в 1998 году и отработал на посту главы государства до 2002 года. Неоднократно занимал пост премьер-министра.

Черногория стала одним из наиболее развитых в экономическом отношении государств на западе Балканского полуострова. Лидер реформ и активный участник переговоров с Европейским союзом, Черногория – первая в очереди следущих членов союза, заявил Джуканович 20 мая на церемонии принятия президентской присяги.

56-летний Джуканович на президентских выборах 15 марта набрал около 54 процентов голосов избирателей. Этого было достаточно, чтобы избирательная комиссия отказалась от проведения второго тура голосования.

Бывший коммунист, Мило Джуканович в 1991 году стал самым молодым премьер-министром Европы, тогда ему было 29 лет.

В том же 1991-м году, когда распалась Югославия, Джуканович остался близким союзником президента Югославии Слободана Милошевича. В 1998 году, однако, Джуканович возглавил отделение Черногории от Сербии, что привело к провозглашению независимости от Белграда в 2006 году.

С тех пор Джуканович продвигал свою небольшую страну с населением 640 тысяч человек через экономические трудности к интеграции с ЕС. Значительным событием в этом продвижении стало вступление Черногории в НАТО в 2017 году.

Оппозиция критикует нынешнего президента в поддержке политического фаворитизма и причастности к коррупции. Об этом сообщила Балканская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.