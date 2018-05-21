Лех Валенса пришел в Сейм поддержать протестующих инвалидов

Бывший президент Польши и лидер антикоммунистического движения "Солидарность" Лех Валенса встретился в понедельник с инвалидами и их родителями, которые уже более месяца проводят сидячую забастовку в польском Сейме, и выразил им свою солидарность, а также решительно осудил правительство партии "Право и справедливость".

Несколько молодых людей, находящихся в инвалидных колясках, и их родители хотят получать больше государственной помощи. Хотя количество протестующих невелико, оккупация ими коридора в парламенте получила широкое освещение в польских СМИ и стала "головной болью" для правящей партии.

Валенса, активный критик правительства, присоединился к ним в понедельник утром и пробыл с ними около часа. Он сказал: "Вы позвали меня и я пришел". "Я хотел бы внести свой вклад в вашу борьбу", – сказал Валенса.

Правящая партия "Право и справедливость" выиграла выборы в 2015 году, обещая помочь бедным и другим обездоленным людям, но теперь сталкивается с обвинениями в бессердечном отношении к самым слабым членам общества. Президент, премьер-министр и министр социальной политики посетили протестующих и выполнили некоторые из их требований, но утверждают, что государство не может позволить себе платить им все, что они хотят. Протестующие, чьи семьи получают некоторую государственную помощь, требуют дополнительно 500 злотых в месяц (115 евро, 135 долларов США) для удовлетворения потребностей в физиотерапии.