Рефат Чубаров обвинил ФСБ в подтасовке фактов

Глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров связал обвинение со стороны ФСБ в создании экстремистского сообщества со "сложностями", которые имеются у России в отношениях с Международным судом ООН в Гааге. Суд вынес решение об отмене запрета на деятельность Меджлиса. Рефат Чубаров заявил об этом во время пресс-конференции в информационном агентстве "Главком" в Киеве.

– Это была подготовленная акция. Мы сегодня видели видео, опубликованное ФСБ, на котором задержанный Александр Стешенко рассказывает, что помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, Эрол Велиев, создал экстремистскую организацию, которая подожгла дом Эмирали Аблаева, признанного российскими властями муфтием мусульман Крыма. Но в его словах, вложенных ему ФСБ, есть одна ошибка. Эрол Валиев последний раз был в Крыму в сентябре 2017 года и никак не мог принять участие в этом поджоге, – пояснил Чубаров.

По его словам, о третьем обвиняемом, Александре Третьякове, ничего не известно и Эрол Велиев его не знает. Поджог дома муфтия Аблаева Чубаров назвал инсценировкой. "Это спецоперация ФСБ, чтобы представить Меджлис кровожадными террористами и диксредитировать Меджлис. Это ответ на решение международного суда", – отметил Чубаров.

Он привел сведения, полученные от крымского адвоката Эдема Семедляева, о том, что Стешенко подвергался пыткам во время задержания. "Его топили в море – и не раз. Из Стешенко выбили то, что было нужно ФСБ", – сказал Чубаров.

Глава Меджлиса обратился к лидерам стран Европы и Америки с просьбой всегда, при встречах с Владимиром Путиным, поднимать вопросы соблюдения прав жителей Крыма, прекращения репрессий против крымских татар и украинских активистов. Чубаров привёл в пример встречу Ангелы Меркель с президентом России в Сочи и выразил надежду на то, что президент Франции Эммануэль Макрон при намеченной встрече с Путиным также обратит внимание на вопросы защиты прав человека в Крыму.