В КНДР прибыли журналисты для освещения закрытия ядерного полигона

Группа из двух десятков журналистов от разных новостных организаций прибыла в Северную Корею, чтобы освещать закрытие подземного ядерного полигона. Журналисты из Associated Press, CNN, CBS, Russia Today и китайских государственных СМИ были среди тех, кто зарегистрировался в аэропорту Пекина на рейс в Пхеньян утром 22 мая.

Многие другие новостные организации, в том числе Reuters, также пытались побывать на закрытии испытательного полигона Пхунгери, который частично рухнул в результате многочисленных взрывов. Но большинству было отказано в приглашениях.

Пхеньян пригласил только несколько СМИ, которые позднее на этой неделе станут свидетелями демонтажа объекта. Также не были приглашены технические эксперты, способные подтвердить требование США о "постоянном и необратимом закрытии, которое может быть проверено и полностью учтено".

Северная Корея находится под санкциями ООН из-за своей программы ядерных испытаний и объявила о прекращении работы объекта, подтвердив таким образом желание возобновить переговоры с США. Однако в последние дни Северная Корея пригрозила отказаться от запланированной встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом из-за проводимых совместных военных учений между США и Южной Кореей.

Ранее в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп готов отказаться от беспрецедентного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированным на следующий месяц. По словам Пенса, Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны США за обещания, которые она не намерена соблюдать.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа", - заявил Майк Пенс. На вопрос журналиста может ли Трамп все же отказаться от саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, вице-президент США ответил: "Никакого сомнения".

Пенс добавил, что переговоры между США и КНДР по обеспечению безъядерного статуса Кореи могут закончиться также, как и переговоры по Ливии, если Ким Чен Ын не пойдет на сотрудничество.