Математика Богатова могут наказать за использование браузера Tor

Правоохранительные органы не исключают административного наказания математика Дмитрия Богатова за использование браузера Tor, который является анонимайзером. Решение будет принято в ближайшие дни, сообщил Интерфаксу источник.

В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, (анонимайзеров), к числу которых относится и браузер Tor. Осенью Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушение этого закона. О дальнейшей судьбе документа не сообщалось.

Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан в апреле 2017 года. Его подозревали в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков через интернет. По мнению защиты и коллег Богатова, он не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик. В экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что не нашли никаких доказательств вины Богатова.16 мая следствие прекратило уголовное преследование Дмитрия Богатова. Однако само дело не закрыто. Вчера по этому делу был арестован житель Ставрополя Владислав Кулешов.