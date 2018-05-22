В Тюмени волонтера штаба Навального оштрафовали на 200 тысяч рублей

Центральный районный суд Тюмени сегодня признал волонтера штаба Навального Мстислава Письменкова виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей за участие в несогласованном с администрацией города шествии и митинге "Он нам не царь" 5 мая, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Будучи волонтером штаба Навального Мстислав Письменков работал журналистом тюменского интернет-издания. 16 мая представитель полиции вручил ему протокол о нарушении на рабочем месте. Несколькими часами ранее, в этот же день, Письменкова уволили, мотивировав такое решение необходимым сокращением.

Ранее Письменкова штрафовали за организацию митинга "Забастовка избирателей" 28 января. Тогда один из участников мероприятия сказал со сцены: "Верните выборы, п…ы". Суд признал Письменкова виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия и назначили штраф в 10 тысяч рублей.

5 мая в Тюмени прошел несогласованный с городской администрацией митинг "Он нам не царь". Тюменцы прошли колонной по центральной улице и закончили шествие митингом на площади 400-летия Тюмени. В день мероприятия задержаний не было. После митинга полицейские вручили 8 протоколов о нарушении проведения публичного мероприятия. Координатору тюменского штаба Навального назначили штраф в размере 280 тысяч рублей, еще шесть участников митинга ждут решения суда.