В Москве задержали главу местного штаба Навального Сергея Бойко

В Москве сотрудники полиции задержали активиста Сергея Бойко. Главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального схватили на выходе из его дома. Об этом сообщила в твиттере помощница активиста.

Полицейские не назвали Бойко причину задержания и увезли его в неизвестном направлении.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек. После акции полиция начала устраивать обыски в штабах оппозиционера, а также задерживать его сторонников. Их обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия.