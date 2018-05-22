Координатор новосибирского штаба Навального получил 30 суток ареста

Тверской суд Москвы признал координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко виновным в организации несанкционированной акции протеста "Он нам не царь" и назначил ему 30 суток ареста. Об этом сообщается в группе сторонников оппозиционера в соцсети ВКонтакте.

Бойко был задержан 21 мая при выходе из московской квартиры – он собирался ехать в аэропорт, чтобы оттуда вылететь в Новосибирск. По словам юриста Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова, Бойко задержали за твит с призывом выходить на акцию 5 мая "Он нам не царь" в Москве, после чего обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Сам Бойко 5 мая находился в Новосибирске, где действительно занимался организацией митинга, который в итоге был согласован местными властями.

Во вторник утром также был задержан ведущий ютьюб-канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов. Его отвезли в ОВД по Тверскому району, где тоже предъявили обвинение в организации несанкционированного митинга 5 мая. Спустя несколько часов к Шаведдинову в ОВД отправилась пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, имеющая статус защитника, но на пороге отделения задержали и её, предъявив то же самое обвинение.

Шаведдинову и Ярмыш также грозит по 30 суток ареста.

Сам Алексей Навальный отбывает административный арест сроком в 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации митинга и неповиновении полиции.