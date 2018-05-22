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Репортёры без границ возмущены приговором суда в Петербурге

Владимир Литвиненко (справа от Путина) в университетской лаборатории, 2015 год.

Международная организация "Репортёры без границ" выступила с критикой по поводу решения петербургского суда о выплате газетой "Деловой Петербург" и тремя её журналистами "непропорционально большой" компенсации ректору Горного университета Владимиру Литвиненко. Правозащитники отмечают засекреченность судебных слушаний и тот факт, что Литвиненко – лицо, близкое к президенту России Владимиру Путину.

Васильевский районный суд Санкт-Петербурга 15 мая присудил изданию "Деловой Петербург" штраф в размере 4 миллионов рублей (55 тысяч евро) в виде компенсации ректору Горного университета Владимиру Литвиненко.

Чиновник подал в суд иск о клевете со стороны СМИ и журналистов, которые описали финансовые злоупотребления в университете. Журналисты выяснили, что администрация вуза причастна к коррупционным сделкам в интересах лиц, близких к ректору Литвиненко.

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