Исполнение западных санкций могут приравнять к госизмене

Совет по законотворчеству при председателе Государственной думы России обсуждал возможность приравнять содействие и пособничество в введении санкций в отношении России к госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.

При этом Исаев подчеркнул, что на данном этапе это лишь идея, которая была предложена в ходе консультаций. Наказание за государственную измену предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.



15 мая Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Он, в частности, предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции. Кроме того, в Уголовный кодекс предлагается ввести статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. Наказание по ней предусматривает штраф до 600 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Законопроект подвергли критике в президентском Совете по правам человека и в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Второе чтение документа, назначенное на 17 мая, было отложено. Депутаты решили провести по нему дополнительные консультации.