Минтранс предложил достроить метро в Омске, где готова одна станция

Министерство транспорта России рекомендовало правительству Омской области достроить метро, которое местные власти хотели законсервировать. За 26 лет в эксплуатацию сдали всего одну станцию.

Консервация строительства федеральным центром будет расценена как неэффективное использование бюджетных средств, что является причиной для возбуждения уголовного дела, заявили в ведомстве.

Министерство транспорта также предложило найти варианты финансирования строительства с помощью областного бюджета и государственно-частного партнерства, сообщил портал РБК, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о строительстве метро в Омске было принято в 1986 году, финансирование началось в 1992-м. Запуск ветки с четырьмя станциями переносился с 2008 на 2012, 2015 и 2016 годы. Единственная станция была сдана в 2011 году. В строительство в целом вложено порядка 14 млрд рублей. По оценке местных властей, готовность омского метро сейчас составляет 35,9%.

В мае 2018 года правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена. На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение – еще 400 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции "Заречная", а площадку на станции "Кристалл" полностью закрыть.