Родные пассажиров MH17 возложили ответственность на власти РФ

Родственники погибших при крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом не винят российский народ в случившемся, но считают, что за гибель членов их семей несут ответственность российские власти. Об этом говорится в открытом письме, которое опубликовала "Новая газета".

Обращение родственников девяти погибших было направлено в преддверии начала чемпионата мира по футболу в России. Его авторы желают, чтобы спортивные состязания прошли "в духе добра". При этом они надеются, что в отчете Совместной следственной группы (JIT), которая расследует гибель пассажирского лайнера, будут названы имена ответственных за трагедию.

Корреспондент "Новой газеты" сегодня сообщил, что новые данные о расследовании будут опубликованы уже в четверг. Ожидается, что эксперты обнародуют предварительные выводы о причастных к доставке на Донбасс ракетного комплекса, из которого сбили самолет.

В конце марта правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судить на территории страны любых подозреваемых по делу о крушении.

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. В настоящий момент следствие продолжается. Обвинения пока не предъявлены. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.