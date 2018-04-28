В Бахчисарае закрывают кафе крымско-татарского активиста

В аннексированном Россией Крыму судебные приставы требуют закрыть кафе местного активиста Марлена Асанова. Его обвиняют в участии в религиозной организации "Хизб Ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической группировкой и запретили.

Решение о закрытии кафе "Караван-сарай Салачик" суд должен принять 7 мая, сообщает движение "Крымская солидарность". Сам Марлен Асанов сейчас находится под арестом.

Кафе "Салачик" несколько раз проверяли сотрудники российских правоохранительных органов, а также Роспотребнадзор, МЧС, налоговая служба и Госстройнадзор. Проверки начались после того, как 12 мая 2016 года у заведения собрались крымско-татарские активисты, протестующие против обысков и задержаний по так называемому "Бахчисарайскому делу Хизб Ут-Тахрир".

Представители этой исламской политической организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели. Они жалуются на несправедливое преследование в России.