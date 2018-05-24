Кудрин и Силуанов поспорили на экономическом форуме в Петербурге

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не намерено менять налоговый режим в течение ближайших шести лет. "Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь – это налоги", – сказал Силуанов в ходе выступления на открывшемся в четверг Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он также отметил, что власть будет уменьшать те налоги, которые негативно влияют на бизнес.

Выступивший на ПМЭФ глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что западные санкции обходятся бюджету России в полпроцента ВВП в год. Он также поспорил с Силуановым о возможности наращивать госдолг. По мнению Кудрина, это необходимо для инвестиций не только в инфраструктуру и технологии, но и в медицину и образование.

В Петербургском международном экономическом форуме, который продлится до 26 мая, принимают участие около 15 тысяч бизнесменов и политиков из 140 стран мира. Гостями ПМЭФ в этом году станут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Пленарное заседание с участием Владимира Путина, Синдзо Абэ и Эммануэля Макрона должно стать центральным событием форума, главная тема которого "Создавая экономику доверия".

В заседаниях форума примет участие посол США в России Джон Хантсман, но он отказался от выступления на нем. Ранее российские СМИ сообщали, что Хантсман должен выступить в рамках сессии Россия – США. Сообщалось, что он будет заседать в одной группе экспертов вместе с недавно попавшим под американские санкции российским миллиардером Виктором Вексельбергом.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России".