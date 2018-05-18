Посол США не выступит на экономическом форуме в Петербурге

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где он будет заседать в одной группе экспертов вместе с недавно попавшим под американские санкции российским миллиардером Виктором Вексельбергом.

Ранее российские СМИ сообщали, что Хантсман должен выступить в на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в рамках сессии Россия-США.

В видеоролике, опубликованном в твиттре посольства США, Хантсман заявил, что не будет участвовать ни в каких групповых дискуссиях, но постарается встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие перспективы развития американо-российских отношений.

6 апреля министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 граждан России и 14 компаний в ответ на российское вмешательство в американские выборы, поддержку Москвой военных конфликтов на востоке Украины и в Сирии, а также аннексию Крыма. В санкциооном списке оказались нескольких крупных российских бизнесменов, в том числе – Виктора Вексельбергаи принадлежащая ему компания "Ренова". По данным Reuters, из-за американских санкций были заморожены активы "Реновы"почти на 2 миллиарда долларов.