Следствие: "Боинг" был сбит из "Бука" российской 53-й бригады

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Об этом заявил представитель нидерландской прокуратуры на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу "Боинга".

Пресс-конференция, в которой участвуют представители 5 стран, участвующих в работе JIT, проходит в настоящее время в Нидерландах. Демонстрируются видеоматериалы, полученные, в том числе, на основе записей, размещенных в Интернете, из которых следует, что конвой военной техники, в котором были не менее 6 установок "Бук", покинул базу 53-й бригады в районе Курска в конце июня. Одна из установок с номером 332 была впоследствии переправлена через границу на территорию Украины, в район, контролируемый пророссийскими сепаратистами так называемой "ДНР". Следователи утверждают, что им удалось определить, что именно из этой установки и был сбит "Боинг". В ходе презентации были приведены конкретные уникальные особенности этой установки, которые отличают ее от других. 18 июля эта установка была переправлена обратно в Россию.

Представитель нидерландской прокуратуры Фред Вестербеке подчеркнул, что следствие пока не может ответить на вопрос, почему был сбит "Боинг" и кто конкретно несет за это ответственность. Он подчеркнул, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков", однако не стал называть конкретные фамилии. Вестербеке призвал возможных свидетелей, способных ответить на вопросы о том, кто конкретно отдавал приказы об отправке "Бука" на Украину и о стрельбе по "Боингу", связаться с JIT.

Представители следствия подчеркнули, что направили российским властям запрос об информации относительно 53-й бригады и того, кто мог быть ответственным за транспортировку "Бука" на Украину. Ответа пока не получено.

Ранее следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", доставленной из России. Однако впервые, как утверждает следствие, была определена конкретная установка и установлена ее принадлежность к российской регулярной армии.

Исследовательская группа Bellingcat ранее уже сообщала о том, что "Боинг", вероятно, был сбит из "Бука" 53-й российской бригады. На вопрос о том, почему у JIT подтверждение этой информации заняло столько времени, представитель следствия ответил, что необходимо было получить дополнительные доказательства, которые можно будет представить в суде. 25 мая Bellingcat, как ожидается, представит на пресс-конференции в Гааге новый доклад о расследовании катастрофы.

Россия ранее неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга" выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов.