Учительнице, оштрафованной за поездку на конкурс, вернули деньги

Учителю из амурского села Муравьевка Виктории Мясниковой, которую руководство школы оштрафовало за поездку с учеником на всероссийский конкурс в Москву, вернут деньги.

Руководитель регионального министерства образования Ольга Варсанова сообщила, что педагогу также отменят выговор, который она получила из-за "недопонимания двух сторон и ошибок в документах".

По словам чиновницы, руководство школы не имело право вычитать 10 тысяч из зарплаты Мясниковой в качестве дисциплинарного взыскания. Все произошедшее она назвала ошибкой и сообщила, что скоро учреждение проверит специальная комиссия министерства. Однако руководитель ведомства отметила, что педагог не написала заявление о командировке, поэтому подобный приказ не издавался. А в день отсутствия учителя руководство зафиксировало в табеле прогул.

Виктория Мясникова получила строгий выговор за поездку в Москву на конкурс, где ее ученик победил и заработал пятилетнюю президентскую стипендию. Школьника включили в список одаренных детей России, а вот у педагога из-за сопровождения ученика начались проблемы. С нее также взыскали деньги за сопровождение школьника, полученные от спонсоров.

​