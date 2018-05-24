Шувалов возглавит Внешэкономбанк, а Рогозин - "Роскосмос"

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк. Тот ответил: "Спасибо за доверие, не подведем", - передает агентство "Интерфакс".

Глава государства на встрече в Константиновском дворце под Петербургом заявил о необходимости докапитализации банка. Шувалов заменит на посту его руководителя Сергея Горькова, возглавлявшего Внешэкономбанк с 2016 года.

Сегодня Путин также предложил бывшему Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию "Роскосмос". Бывший вице-премьер в ответ пообещал сделать "все возможное и необходимое", чтобы оправдать доверие президента.

Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин​ на прошлой неделе лишились постов в новом кабинете​ министров. Шувалов покинул пост вице-премьера, а вместо Рогозина вопросы развития военно-промышленного комплекса​ теперь курирует замглавы Минобороны Юрий Борисов.