В Москве избили оппозиционера Николая Кавказского

В центре Москвы избили правозащитника, члена партии "Яблоко" , бывшего "узника Болотной" Николая Кавказского. Об этом он сообщил в твиттере.

Нападение произошло около полуночи у станции метро "Площадь Революции". Как рассказал Кавказский телеканалу "Дождь", нападавших было шестеро или семеро, били ногами по туловищу и по голове. После атаки нападавшие убежали, так как к месту происшествия начали подходить прохожие.

Николай Кавказский подал заявление в полицию, после чего вызвал скорую помощь, которая отвезла его в больницу.. "Сотрясения и переломов нет. Только ушибы и ссадины", написал он позже в твиттере.

В 2012 году Николай Кавказский был обвиняемым по так называемому "Болотному делу". Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. Кавказский провел под арестом почти полтора года. В декабре 2013 года его амнистировали. Он вину не признал.

В ноябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Кавказскому компенсацию в 10 тысяч евро за нарушения во время задержания и суд.