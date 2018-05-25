Греф: в увольнении аналитика Sberbank CIB нет политической мотивации

Герман Греф не считает увольнение автора критического отчета Sberbank CIB о "Газпроме" Александра Фэка политически мотивированным. Об этом глава Сбербанка заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Его цитирует РБК.

Греф рассказал, что прочитал отчет и "был поражен несоответствием выводов и фактов". После этого он обратился к главе аналитической службы банка Александру Кудрину с просьбой предоставить документы, на основе которых был сделан вывод о том, что выгоду от трех проектов "Газпрома" ("Турецкого потока", "Северного потока-2" и "Силы Сибири") получили не акционеры компании, а подрядчики строительства – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", половина акций которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Однако никаких бумаг, как утверждает Греф, он так и не получил.

"К сожалению, у нашего уважаемого аналитика есть журналистское прошлое, и, похоже, что в данном случае оно возобладало. Я воспринял этот отчет как статью журналиста с огромным набором предположений. Так не может вести себя аналитик, это прямо запрещено корпоративными нормами", – резюмировал руководитель Сбербанка.

Ранее Греф уволил из компании главу аналитической службы Александра Кудрина и автора отчета о "Газпроме" Александра Фэка. Кроме того, он лично позвонил Геннадию Тимченко и принес ему извинения.

Александр Фэк, в свою очередь, не согласился с мнением бывшего руководства о своем отчете, заявив, что документ "был подготовлен профессионально", а изложенные в нем аргументы – "последовательны и логичны".