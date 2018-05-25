NYT: Вексельберг встречался с адвокатом Трампа до его инаугурации

Российский олигарх и владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг встречался с адвокатом Дональда Трампа за 11 дней до инаугурации его в качестве президента. Об этом сообщает The New York Times. Издание уточняет, что встреча Вексельберга и Майкла Коэна прошла в Нью-Йорке, в Trump Tower. Факт встречи подтверждают источники телеканала CNN и агентства Reuters.

Двоюродный брат Вексельберга Эндрю Интратер рассказал The New York Times, что Коэн и российский бизнесмен обсуждали возможность улучшения российско-американских отношений. Они также встречались на инаугурации, куда был приглашен Вексельберг.

The New York Times напоминает, что через несколько дней после инаугурации Трампа инвестиционная компания Интратера Columbus Nova заключила с Коэном договор о консалтинговых услугах. Стоимость контракта составила один миллион долларов. Сейчас этот договор стал предметом расследования в США. Интратер заверил газету, что Вексельберг не имел отношения к этой сделке. Он также отметил, что если бы знал заранее, что деятельность Коэна станет предметом нескольких расследований, то он не стал бы знакомить его с Вексельбергом и не стал бы пользоваться его услугами.

6 апреля Вексельберг и "Ренова" попали под санкции Министерства финансов США. 9 апреля ФБР провело обыск в офисе Коэна. По данным The New York Times, часть материалов для расследования сотрудники спецслужб получили от спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

В начале мая стало известно, что сотрудники команды Мюллера опросили Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. Журналисты The New York Times тогда писали, что российского олигарха спрашивали о выплатах Columbus Nova Коэну и пожертвованиях компании Интратер республиканской партии и на инаугурацию Трампа.