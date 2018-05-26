Киев просит Красный крест проверить условия содержания Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит Международный комитет Красного креста проверить условия содержания украинских заключенных, осужденных в России. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Денисова обратилась к вице-президенту организации Жилю Карбонье с просьбой содействовать визиту представителей Красного креста в колонии, в которых находятся украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Омбудсмен также просит проверить условия содержания проукраинского активиста Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко и крымско-татарского бизнесмена Ресуля Велиляева.

Накануне Европейская служба внешних действий (EEAS) потребовала соблюдения прав человека в аннексированном Россией Крыму и незамедлительного освобождения Сенцова, Балуха, а также крымско-татарских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Исмаилова.

Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах, участились после того, как режиссер объявил голодовку 14 мая. Освободить украинцев требуют правозащитники, деятели культуры и представители международных организаций и общественных движений.