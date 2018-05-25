Европейская киноакадемия призвала освободить режиссера Олега Сенцова

Европейская киноакадемия призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Обращение опубликовано на сайте киноакадемии.

В документе под название "Не дайте Олегу умереть", европейские актеры, режиссеры и продюсеры выражают обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить на свободу всех украинских заключенных в России. Деятели кино потребовали немедленно и без условий освободить режиссера.

Подписали обращение такие известные режиссеры, как Кшиштоф Занусси, Вим Виндерс, Стивен Долдри, Бертран Тавернье.

Члены европейской киноакадемии уже обращались с требованием освободить Сенцова из-под стражи в 2014 году.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. .