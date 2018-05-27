Ядерные наркоманы, расистские программы и лекарство от мигрени

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. Американские военные, охранявшие базу межконтинентальных ядерных ракет имени Фрэнсиса Уоррена в Вайоминге, регулярно принимали ЛСД и другие наркотики. Раскрылось это благодаря неосторожной оговорке одного из них в соцсетях. В результате расследования военной прокуратуры 6 человек арестованы, ещё на 14 наложены административные взыскания. Одному из обвиняемых удалось сбежать в Мексику. Осужденные объясняют свои эксперименты с наркотиками по-разному. Один из них утверждает, что ЛСД помогал ему бороться с паранойей, другой — что ему просто очень нравилось расширять своё сознание.

2. Скандально известный интернет-предприниматель Ким Дотком, который создал крупнейший в мире сервис файлообмена Megaupload и теперь вынужден скрываться от американского правосудия в Новой Зеландии, обустраивает теперь в этой стране убежище для избранных на случай ядерной войны. В апреле этого года он объявил о переезде из крупнейшего города Новой Зеландии Окленда в маленький и отдаленный даже по новозеландским меркам курортный городок Квинстаун и пригласил всех желающих к нему присоединиться: «Когда дождь из ядерных ракет будет поливать США и Россию, я буду находиться в Квинстауне, на полном самообеспечении, чтобы после войны возглавить восстановление интернета. Кто со мной?» — написал он у себя в Твиттере. На этой неделе в интервью газете The New Zealand Herald Дотком заявил, что более десятка человек из Кремниевой долины уже приняли его приглашение, и многие другие собираются за ними последовать. Для большинства из них, признаётся Дотком, Квинстаун станет не постоянным домом, но запасной базой на случай всемирной катастрофы, вероятность которой, по мнению многих знаменитых предпринимателей, с каждым днём увеличивается.

3. Мы уже неоднократно писали о системе социального кредита, которую китайские власти сейчас обкатывают в отдельных городах и регионах, чтобы в начале следующего десятилетия ввести в действие по всей стране. Система следит за гражданами с помощью сотен тысяч уличных видеокамер и специального обязательного к установке мобильного приложения. Она начисляет очки за хорошие поступки (перевел старушку через улицу, посетил партсобрание и т.п.) и снимает их за плохие (перешел улицу на красный свет, посетил запрещенный сайт и т.д.). Тех, у кого количество социальных баллов падает ниже определенного минимума, система наказывает: в числе прочего, им не дают кредит в банках, снижают им скорость интернета и запрещают пользоваться самолётами и скоростными поездами. В прошлое воскресенье были опубликованы первые результаты работы системы: к концу апреля она уже заблокировала 11,14 миллиона авиаперелетов и 4,25 миллионов поездок на скоростных поездах — и это только во время тестового режима в отдельных регионах!

4 Названный в честь астероида из «Маленького принца» частный фонд B612 собирается запустить на орбиту Солнца целую флотилию маленьких спутников-телескопов для обнаружения опасных астероидов. Мимо Земли регулярно пролетают гигантские астероиды. Некоторые из них — те, чей диаметр превышает 1 километр — в случае столкновения с нашей планетой могут привести к исчезновению человеческой цивилизации. Другие — приблизительно от 100 метров диаметром — не представляют опасности для цивилизации в целом, но способны разрушить крупный мегаполис. Один такой на прошлой неделе пролетел от нас на расстоянии вдвое меньшем, чем дистанция от Земли до Луны. 95% крупных, более километра диаметром, астероидов отслеживает НАСА с помощью крупных телескопов, но большая часть меньших, но всё равно опасных небесных тел пролетает мимо нас незамеченной. Телескопы не способны их отследить из-за слишком быстрой скорости. Чтобы исправить это положение и помочь предотвратить возможную катастрофу, B612 и запускает свою спутниковую флотилию.

5. Объявлена дата премьеры нового мультсериала Мэтта Грейнинга, автора "Симпсонов" и "Футурамы". На этот раз Грейнинг решил снять мультфильм в жанре фэнтези. Сериал под названием Disenchantment (в прямом значениии - "разочарование", но можно понимать и как "снятие заклятия") выйдет 17 августа на Netflix. Он будет рассказывать о приключениях тяжело пьющей принцессы Бин, отважного эльфа Элфи и маленького чёртика Люци. Принцессе и её спутникам придётся столкнуться с орками, троллями, гарпиями, моржами и огромным количеством идиотов.

6. Американское агентство по контролю лекарств FDA одобрило продажу первого превентивного лекарства против мигрени. Оно называется Aimovig и принимать его нужно раз в месяц в виде инъекций.

7. Pornhub запускает свой собственный VPN для обхода интернет-блокировок. Базовая версия будет бесплатной и без ограничений по трафику; доплатив $12,99 в месяц, можно будет избавиться от рекламы и получить возможность выбирать сервер, через который происходит соединение. Существуют версии для Виндоуз, Мака, iOS и Андроида.

8. Крошечный подводный дрон нашёл, вероятно, крупнейший подводный клад в истории — затонувший 300 лет назад у берегов Колумбии галеон, который вёз из Перу в Испанию золото, серебро и изумруды. Сегодняшняя стоимость груза оценивается в 17 миллиардов долларов.

9. Для того, чтобы отпраздновать 52-ю годовщину начала Культурной революции, хардкорные китайские маоисты вынуждены ехать в капиталистический Гонконг — провести торжественную демонстрацию в КНР им не разрешают китайские власти. Маоисты осуждают рыночную экономику и считают нынешние китайские власти оппортунистами, извратившими учение Великого кормчего. Власти в ответ их преследуют. Но местные власти Гонконга, который считается одним из самых чистых образцов капитализма в мире, не только дали маоистам разрешение на демонстрацию, но и выделили ей полицейскую охрану. Лидер организовавшего шествие "Общества идей Мао Цзедуна" называет такую ситуацию очень странной и жалуется на то, что не всем товарищам удалось доехать до Гонконга — часть из них китайские власти отловили по дороге.

10. Microsoft создает программу, которая должна отслеживать и устранять сексистские, расисткие и другие предубеждения искусственного интеллекта. В последнее время эта проблема становится всё более острой — хотя естественно было бы ожидать, что компьютерные программы будут абсолютно беспристрастными и справедливыми, многие из них в результате обучения приобретают вполне человеческие предрассудки и становятся ксенофобами. И это не чисто теоретическая проблема — недавно выяснилось, что программы для опознания преступников, которые использует американская полиция, выдают гораздо больше false positives (то есть опознают в качестве преступников людей, которые на самом преступниками не являются) среди чёрных и женщин, чем среди белых мужчин.