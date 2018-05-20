Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Как известно, наверное, любому собаковладельцу, в салон самолёта разрешено брать только самую крошечную собачку. Всем остальным приходится лететь в специальных ящиках в багаже. Но из этого правила есть исключения. Слепой может взять с собой в салон собаку-поводыря. И, с относительно недавних пор, в салон можно брать собак для «эмоциональной поддержки», которые помогают психологически неуравновешенным людям преодолевать сильный страх и волнение. Но, оказывается, животным для эмоциональной поддержки может быть не только собака. Многие американские пассажиры, заручившись справкой психолога о уязвимости своей психики, тащат в салон самолёта свиней, кенгуру, опоссумов, павлинов, индюков, змей и скорпионов, утверждая, что без них они не могут совладать с нервозностью. В результате сначала Delta, потом United, а теперь и American Airlines вынуждены были опубликовать новые правила, которые, во-первых, обязывают пассажира предоставить справку врача о том, что именно данное животное служит для эмоциональной поддержки, а во-вторых, ограничивают виды живности, которые можно брать с собой в салон самолёта. Последняя инструкция American Airlines запрещает брать на борт амфибий, рептилий, змей, хорьков, ежей, насекомых, пауков, грызунов, сельскохозяйственных или охотничьих птиц — например, индюков или соколов, — а также любых животных с бивнями, рогами и копытами. Для одного копытного, правда, сделано специальное исключение: пассажиры могут брать с собой в салон самолёта специально обученных миниатюрных лошадок.

2. Когда на прошлой неделе один из крупнейших в мире музыкальных интернет-сервисов Spotify объявил о намерении бороться с разжиганием ненависти и прочим неприемлемым поведением и убрал из своих тематических подборок песни R&B-исполнителя R.Kelly и рэпера XXXTentacion, которых обвиняют в сексуальных домогательствах, многие предупреждали, что Spotify открывает ящик Пандоры и будет погребен под ворохом доносов. Но никто не ожидал, что это случится так быстро. Уже в этот вторник феминистская группа Ultraviolet написала Spotify открытое письмо, в котором поблагодарила компанию за хороший почин, но потребовала не останавливаться на достигнутом и убрать из Spotify целую группу музыкантов, без должного уважения относящихся к женщинам. Среди тех, кого нужно убрать, называются Red Hot Chilly Peppers. Эминем и Стив Тайлер из Aerosmith. Реакция Spotify на это требование пока неизвестна. Журнал Reason в этой связи указывает, что рокеры и рэперы, мягко говоря, никогда не были образцами морали и нравственности. Дэвид Боуи занимался сексом с 14-летней, Джон Леннон бил свою первую жену, и т. д. и т. п. Так что если тенденция запрещать музыку за поведение музыкантов продолжится, мы скоро останемся без большей части любимых песен.

3. Учёные-медики из Imperial College London, похоже, нашли лекарство от главной неизлечимой болезни в истории человечества — обычной простуды. Они создали молекулу, которая не даёт вызывающим простуду вирусам размножаться в человеческих клетках. Изящество лечения в том, что оно действует не на вирусы, которые постоянно мутируют, а на сами клетки — попадая внутрь клетки, молекула мешает вирусам соединиться с протеином NMT, который они используют в процессе размножения. Если в процессе клинических испытаний не будет выявлено серьезных побочных эффектов, народная мудрость «простуда с лечением проходит за семь дней, а без лечения — за неделю» может устареть уже в самом близком будущем.

4. А вот ученая-медик из Университета Техас Мария Кристина Мирон Элькутуб на прошлой неделе прославилась совсем другим образом. Выяснилось, что 98 образца крови разных людей, на которых она и её коллеги исследовали связь рака горла с определенными генами, принадлежали не разным людям, а одному человеку — самой Марии Кристине Мирон Элькутуб. Коллеги Марии в шоке, и не только потому, что научные журналы, где были опубликованы результаты исследований, теперь отзывают эти публикации, но и потому, что они теперь могут лишиться гранта в 1,276 миллиона долларов, выделенного на их исследования.

5. Монах одного из буддистских монастырей, расположенных на священной японской горе Коя-сан, подал в суд на свой монастырь за вынужденную работу в неурочное время. Коя-сан находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 117 находящихся там монастырей каждый год посещают сотни тысяч туристов. Монах утверждает, что его заставляли работать с 5 утра до глубокой ночи по многу недель без выходных, чтобы обслуживать гостей, остановившихся в монастырской гостинице, и при этом он должен был ещё и успевать выполнять свои ежедневные обязанности в храме. В результате, как утверждает монах, у него развилась депрессия. Теперь он требует от своих «работодателей» компенсацию в 8.6 миллионов йен (78 тысяч долларов).

6. Все уже давно жалуются на с каждым днём укрепляющуюся монополию таких интернет-гигантов, как Google, Apple и Facebook, но при этом не замечают, как прямо у них перед носом, или, точнее сказать, на носу, вырастает другая, не меньшая монополия. После объединения итальянского производителя оправ Luxottica и французского производителя линз Essilor в мире возникнет гигантская корпорация, которая будет контролировать около половины всего мирового рынка производства очков с капиталом в 46 миллиардов евро, 140 тысячами сотрудников и клиентской базой около 1,4 миллиарда человек. Объединение уже одобрено антимонопольными агентствами ЕС и США.

7. Шахматы — залог здоровья. Австралийские ученые собрали данные о продолжительности жизни шахматных гроссмейстеров и олимпийских медалистов и выяснили, что продолжительность жизни и тех и других заметно превышает среднюю продолжительность жизни в их странах. Разница, в зависимости от региона, составляет от года до 14 лет.

8. Мы уже писали о том, что ученые научились выращивать мини-мозги (мозговые органоиды), чтобы изучать на них разные болезни и способы их лечения. Теперь исследователи из Института Макса Планка в Лейпциге собираются, с помощью собранного генетического материала, вырастить мини-мозги неандертальцев, чтобы понять, чем их мозг отличался от нашего.

9. Маленький шаг для улитки, огромный — для человечества. Ученым из университета UCLA в Калифорнии удалось пересадить память от одной улитки другой, причём на удивление простым способом. Сначала первую улитку ударили током — после такого обращения улитки некоторое время прячутся в раковину даже от самого слабого прикосновения. Потом ученые взяли РНК из её нервной системы и сделали инъекцию этого РНК другой улитке, которая после этого тоже стала прятаться в раковину от слабых прикосновений. Когда улитке впрыскивали РНК от улиток, которых не били током, в её поведении ничего не менялось. Биологи говорят, что результаты эксперимента могут полностью поменять наши представления о том, как работает память.

10. Китайская частная фирма OneSpace провела успешный запуск ракеты OS-XO — первой китайской ракеты, не созданной государственными структурами. Западные медиа уже назвали OneSpacе китайской SpaceX. Китайская ракета, в отличие от Falcon, не многоразовая, но её запуски обходятся на 30% дешевле, чем запуски аналогичных по функциям китайских государственных космических аппаратов. В следующем году OneSpace планирует провести 10 запусков. Она уже заключила соглашение о партнерстве с государственной компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group. Китай хочет стать ведущей космической державой и для этого, как и США, делает ставку на частную космонавтику.