Песков: вопросы обмена Сенцова на Вышинского "любят тишину"

В Кремле пока не обсуждался обмен осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Такие вопросы не обсуждаются публично и "любят тишину", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее о возможности такого обмена сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца., По её словам, украинские власти рассматривает все варианты освобождения Сенцова. Беца добавила, что не может раскрыть всех деталей, но Киев будет рад, если такой обмен произойдет с помощью третьей страны.



Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крымув Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.



Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.