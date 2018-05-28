Прокуратура требует для активиста 2 года условно за пост против Путина

В Тверской области прокуратура требует для активиста Владимира Егорова два года лишения свободы условно за пост с критикой президента России Владимира Путина в социальной сети "ВКонтакте". Следствие считает, что в записи содержались публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает адвокат правозащитной группы "Агора", представляющий интересы обвиняемого.

Сторона защиты потребовала полностью оправдать Егорова.

Активист партии "Яблоко" Владимир Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года, после того как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Он связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Активист попросил политического убежища в Белоруссии, однако был экстрадирован в Россию, где был помещен под стражу.