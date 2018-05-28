Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время голодовки

Осужденный в России режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку с требованием освободить украинских политических заключенных в России, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает издание "Медиазона".

По информации агентства ТАСС, состояние здоровья украинского режиссера оценивается медиками как "удовлетворительное". С Сенцовым проводятся беседы о вреде длительного голодания.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. В феврале–марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на режиссера Олега Сенцова, журналиста "Укринформа" Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.