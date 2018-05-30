Полиция задержала участников "акции памяти" Аркадия Бабченко в Москве

В Москве полиция задержала участников акции памяти журналиста Аркадия Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщалось накануне. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В среду Служба безопасности Украины заявила, что гибель журналиста была инсценирована, а нападение на Бабченко предотвращено в рамках спецоперации.

О покушении на Аркадия Бабченко стало известно вечером 29 мая. Правоохранительные органы Украины сообщили, что журналист умер от полученных пулевых ранений. Уголовные дела возбудили следственные органы России и Украины. А премьер-министр Украины спустя несколько часов после сообщения о преступлении заявил, что за нападением стоит Кремль. В ФСБ России это заявление назвали провокацией.

Бабченко неоднократно выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России, утверждая, что получает угрозы.