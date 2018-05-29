"Сколько же мы будем молчать?" Поддержку Олега Сенцова не остановить

Студентка НИУ ВШЭ Ника Кочековская в минувшие выходные первый раз в своей жизни вышла с одиночным пикетом, потому что, по ее словам, "молчать и просто что-то перепощивать в Фейсбуке больше нельзя". "#Free Sentsov Day 14 of hunger strike" было написано на ее плакате, который она сделала из четырех обычных листочков А4, шел 14-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет тюрьмы. С плакатом на Пушкинской площади в Москве Ника не простояла и пары минут, как ее забрали в отделении полиции. Теперь студентке грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы. ​

Но пикеты в поддержку Олега Сенцова будут все равно продолжаться – украинские активисты, требующие освободить режиссера, объявили о проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov, которая состоится 1 и 2 июня. В твиттере движения подчеркивается, что акция пройдет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. "В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", – говорится в заявлении активистов. Акции в поддержку Олега Сенцова пройдут и в России. Ожидается, что это будут одиночные пикеты, на которые выйдут активисты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Впрочем, акции в поддержку Сенцова проходят фактически каждый день и сейчас. Например, в понедельник на Пушкинской площади Москвы был задержан режиссер Антон Сушкевич.

Будущий историк Ника Кочековская, участница воскресного одиночного пикета, говорит, что и раньше ходила на протестные акции: была на марше памяти Немцова и мероприятиях Навального. Но именно голодовка Олега Сенцова подействовала на нее так, что захотелось выйти с плакатом.

– Я читала заметки про Сенцова, посмотрела фильм, изучила все, что выходило по этой теме – и я не верю, что он мог совершить то, в чем его обвинили. А может тут еще и другие громкие дела наложились: дело Кирилла Серебренникова, эпопея с Алексеем Малобродским, которая чуть не закончилась трагедией, – рассуждает Ника. – Потом я увидела, что акции в поддержку Сенцова прошли в Нью-Йорке на Таймс-сквер и подумала: сколько же мы будем молчать? Разве можно сейчас промолчать? В общем, я сделала плакат, взяла с собой паспорт и думала, что простою 20 минут, как и положено по закону, разговаривать ни с кем не буду.

Но закон, оказывается, "подправили" под предстоящий чемпионат мира, о чем я вообще не знала, и теперь даже одиночные пикеты нужно согласовывать с властями (в соответствии с президентским указом №202 введены ограничения на передвижения граждан и проведение публичных акций в городах, где пройдут матчи, действовать он будет до 25 июля 2018 года – РС). Было воскресенье, почти четыре часа дня. С плакатом своим я и пары минут не простояла, как подошел сначала один полицейский, потом другой, в итоге они впятером повели меня в ОВД "Тверское". Там мне выдали протокол об административном нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – РС). Суд назначили на 6 июня, по закону мне могут присудить 20 тысяч рублей штрафа, что для меня, обычной студентки, довольно большая сумма.

По словам Ники, она сомневается, что своей акцией на кого-то подействует, но и бессмысленной ее не считает.

– Как человек, интересующийся политической философией, я думаю, что любой такой пикет имеет значение как политическое высказывание, как минимум. А как максимум, такие пикеты помогут сформировать общественное мнение и привлечь больше внимания к голодовке Сенцова, – поясняет девушка.

Николаю Рекубратскому 59 лет, он научный сотрудник в институте пресноводного рыбного хозяйства, живет в деревне в Дмитровской районе Подмосковья. Он тоже приехал на Пушкинскую площадь с плакатом в поддержку голодающего Сенцова и был задержан через несколько минут.

Выйти с плакатом о Сенцове важно не для того, чтобы привлечь какое-то внимание, это важно прежде всего для меня самого

– Это мой первый пикет, я вообще до этого только на марше памяти Немцова был, – говорит Рекубратский. – А вот мой брат-близнец Александр очень активный в этом плане человек, он на все протестные митинги ходит, с пикетом в поддержку Олега Сенцова уже стоял... В этот раз я понял, что выйти с плакатом о Сенцове важно не для того, чтобы привлечь какое-то внимание, это важно прежде всего для меня самого. Мы и так успешно молчим все время. И мне кажется это тот случай, когда молчать нельзя.

С плакатами, кроме Николая, был его брат Александр Рекубратский и их подруга Наталия Демина.

"Олег Сенцов должен жить" – было написано на одной стороне плаката, с которым вышел Николай, а на второй – "Невольник чести" и портрет Сенцова.

Мне обидно стало – ну почему я должен убегать куда-то, сворачивать плакат? Я остался, сказал, что мне жалко Сенцова

– Брат сказал мне, что одиночные пикеты теперь требуют согласования, поэтому мы внимательно следили, чтобы не было полицейских вокруг. Но они все равно были, в штатском, как позже выяснилось. Потом, смотрю, к площади подъезжает полицейская машина, хотел уже свернуть плакат, как ко мне мужик, в гражданке, подошел, начал спрашивать, кто такой Сенцов. И знаете, мне обидно стало – ну почему я должен убегать куда-то, сворачивать плакат? В общем, я остался, сказал ему, что мне жалко Сенцова. А оказалось, этот товарищ тоже из полиции был, отвлекал меня разговорами, пока патрульные не подойдут, – вспоминает Николай.

Задержанного отвели в полицейский участок и вручили ему административный протокол.

– Суд на 11 июня назначили, мне грозит штраф до 20 тысяч рублей. Я не очень много получаю, но найду эти деньги, не смертельно... Я слежу за судьбой Сенцова с 2014 года, когда его арестовали. И все это время было ощущение несправедливости: сначала мы аннексировали Крым, захватив чужую землю, потом захватили гражданина другой страны и приговорили его к огромному сроку. И эта голодовка Олега Сенцова все лишь обострила, – замечает Николай Рекубратский.

В первый же день голодовки а​двокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что украинский режиссер будет голодать "до фатального конца", назвав саму голодовку "жестом отчаяния". В поддержку Олега Сенцова выступили литературное правозащитное объединение "Свободное слово", петербургский ПЕН-клуб и члены "Вольного исторического общества". В заявлении "Спасти Олега Сенцова" говорится, что его смерть станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас". В понедельник вечером стало известно, что Олег Сенцов, чье состояние тюремные врачи оценивают как удовлетворительное, согласился на поддерживающую терапию. А осужденный по "делу 26 марта" Станислав Зимовец объявил бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера.

Сразу после объявления голодовки в Москве на Пушкинской площади прошли пикеты в поддержку Олега Сенцова, на которые вышли шесть человек.

​Одна из участниц акции, журналист и гражданский активист Виктория Ивлева объясняет, почему вновь пойдет на пикет в поддержку украинского режиссера.

Задача номер один – чтобы человек просто остался в живых, не погиб, не стал тяжелым инвалидом

– Я хочу, чтобы Олег Сенцов жил. Это задача номер один, чтобы человек просто остался в живых, не погиб, не стал тяжелым инвалидом в результате голодовки. Я внимательно следила за делом Сенцова, когда оно еще разбиралось в суде. Мне кажется, что нет доказательств его виновности. Все доказательства в деле построены на показаниях двух свидетелей, один из которых на суде заявил, что признался под пытками. Таким образом, получается, что Олег Сенцов получил 20 лет за оговор только одного человека. Я думаю, это была акция устрашения, которую назад уже нельзя было отмотать, и Сенцова посадили. Я не вижу его вины. Я думаю, что это месть Украине и украинцам.

Я понимаю, что я лично не могу Олега Сенцова освободить. Это в нашей стране может сделать только один человек, мы его все знаем, его зовут Владимир Путин. Но я думаю, что все-таки и наше, и международное давление могут каким-то образом подвигнуть Путина придумать что-то и сделать так, чтобы Сенцов остался живым и вернулся к себе на родину точно так же, как и все остальные украинские политзаключенные. Я хочу напомнить, что Олег голодает не за себя, а за других. Это абсолютная христианская жертвенность, – говорит она.

26 мая в Москве в Сахаровском центре прошел Фестиваль Свободы, который в этом году был посвящен Олегу Сенцову и Оюбу Титиеву. Там подписывали открытки и письма, которые отправили политзаключенным, а также собирали деньги для их родных и адвокатов.

– Это ежегодное мероприятие, которое проводит Сахаровский центр, Музей Сахарова, приуроченный ко дню рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Каждый год этот праздник имеет какой-то оттенок, какую-то тему. В этот раз выбрали Олега Сенцова и Оюба Титиева, – говорит поэт Лев Рубинштейн. – Это было совершенно естественно и закономерно. Весь этот фестиваль завершился большим поэтическим вечером, где выступали московские поэты. Все участники были солидарны с важным лозунгом – "Свободу всем политзаключенным!"

По словам Рубинштейна, поддержка Олега Сенцова важна и потому, что украинский режиссер может умереть в результате голодовки.

Российская власть лишена сочувствия и эмпатии

– Голодовка – это не просто, когда человек не ест, голодовка – это акция протеста, это очень сильное заявление о намерениях. Поэтому, мне кажется, поддержка Олега Сенцова – долг каждого разумного и ответственного человека, если в нем есть некоторые гражданские качества, – считает он. – Это надо поддерживать, это надо освещать, об этом надо говорить. Отреагирует ли на это власть? Я не знаю. Мне кажется, что реакция возможна только под международным давлением. Насколько я понимаю психологию нынешней российской власти, она, что называется, "пацанская". Они не очень любят ходить назад, то есть они играют не в шахматы, а в шашки. Вот в шахматах нормально ходить то вперед, то назад, а в шашках надо ходить только вперед, даже если твою шашку съедят. Они считают любой компромисс, любую уступку признаком слабости. Поэтому очень не любят уступать. Но если на них поднажмут, предложат выгодный обмен, как это было во времена моей молодости с Буковским – возможно, что-нибудь и получится. Будем надеяться. Но так просто добровольно освободить по своей воле – это не их стиль, российская власть лишена всякого сочувствия и эмпатии.

Алиса Ганиева, публицист и организатор акций в поддержку Сенцова, говорит, что для участия в международной акции 1-2 июня московским властям уже подано три заявки. Это площадка у памятника Пушкину, площадка у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре и у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре.

Многие, к сожалению, не знают, кто такой Олег Сенцов

– Мы планируем массовое пикетирование 2 июня, в среднем 50 человек выйдут с пикетами, это будут общественные деятели, журналисты, писатели, – поясняет Ганиева. – На всех этих площадках достаточно людно и там легко привлечь внимание гуляющих людей, которые выйдут провести выходной на улице. Многие из них, к сожалению, не знают, кто такой Олег Сенцов. Поэтому очень важно распространение информации, просвещение людей, раздача листовок. В худшем случае нам просто предложат какой-то отдаленный район, вроде Марьино и Зябликово. Но мы готовы выходить даже там: какая-то отдаленная от центра точка не явится препятствием для всех тех, кто болеет за жизнь и судьбу Сенцова.

– Вы уже проводили одиночные пикеты в поддержку Сенцова. Какова была реакция прохожих?

– К сожалению, очень многие заранее настроены против Сенцова, и любую ситуацию, которая выходит за пределы их зоны комфорта, воспринимают штыки. У нас, к сожалению, презумпция невиновности в народном сознании не закреплена. Многим нашим гражданам кажется, что если человек сидит в колонии строгого режима, то значит, конечно, что он что-то совершил. Это довольно странно, учитывая нашу довольно сложную и пеструю историю в ХХ веке.

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.

Слова поддержки в адрес украинского режиссера Олега Сенцова и художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова высказала актриса Чулпан Хаматова. Выступая 27 мая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".