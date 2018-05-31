В Нижнем Тагиле хотят отменить прямые выборы мэра

Комитет по региональной политике Законодательного собрания Свердловской области поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Документ рассмотрят на заседании 5 июня. Если депутаты примут поправки, мэра Нижнего Тагила будет выбирать городское законодательное собрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

28 мая бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен исполняющим обязанности главы Магаданской области вместо ушедшего в отставку Владимира Печеного.

Нижний Тагил – единственный город в области, где мэра выбирают сами жители.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области по инициативе губернатора отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга. 22 мая глава города Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Причиной такого решения он назвал отмену прямых выборов мэра. Ройзман заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет принимать участие в обмане людей.